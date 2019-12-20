Kütahya'da bedelli askerler yemin etti - Son Dakika
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Kütahya'da bedelli askerler yemin etti

6 saat önce

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 37. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.

Kütahya'da bedelli askerler yemin etti, System.String[]

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 37. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.


Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 600 bedelli er Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.


Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Hava Tugayındaki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin kutsal asker ocağına gelerek silah arkadaşı olmanın bilincine ve hazzına vardıklarını söyledi.

Türk kültüründe askerliğin kutsal olduğunu dile getiren Gündüz, "Askerlik kutsaldır çünkü vatanda hizmettir. Şehit ve gazilerimizin bizlere miras bıraktığı vatanın canı pahasına korumaktır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz bir parçası olup daima Türk milletinin hizmetindedir ve yeri Türk milletinin kalbidir."

Törene, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkan Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, bazı daire müdürleri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.


Yemin töreni, Vali Toraman ile diğer protokol üyeleri tarafından başarılı erlere ödül verilmesiyle sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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