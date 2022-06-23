Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin dikkati sayesinde Bahçelievler Mahallesinde Sokak üzerinde B.B. isimli şahıstan 10.96 gram metamfetamin, Yenidoğan Mahallesinde sokak üzerinde O.S. ve O.Ç. isimli şahısların üzerinden ise 15.23 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya 'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler ve Yenidoğan Mahallelerinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yenidoğan, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da bekçiler 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

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