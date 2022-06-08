Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı

08.06.2022 14:32

Kütahya'da tırmandığı belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince alındı.

Kütahya'da tırmandığı belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince alındı.

Atatürk Bulvarı'ndaki Kütahya Belediyesi hizmet binasının 3'üncü katının dış bölümündeki kaplamanın arasında bir kedinin mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle hayvanın bulunduğu yere ulaşarak kediyi sıkıştığı yerden aldı.

Kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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