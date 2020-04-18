Kütahya'da beton direğin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, içindeki demiri almak için yıkmaya çalıştığı atıl durumdaki beton direğin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Dereköy'de ikamet eden Mustafa Adın (79), Kuruçay mevkisindeki elektrik hatlarının yenilenmesi nedeniyle atıl duruma çıkarılan beton direğin içindeki demir hurda malzemeyi almak istedi. Adın'ın bunun için yıkmaya çalıştığı direk devrildi.

Devrilen direğin altında kalan Adın, olay yerinde hayatını kaybetti.

İş makinesi yardımıyla direğin altından çıkarılan Adın'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi.