Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

03.08.2022 11:57
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kütahya'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya (28) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kütahya'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya (28) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Bacalıkaya, dün kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Bacalıkaya için İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi.

Törene Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Bacalıkaya'nın mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Bacalıkaya'nın özgeçmişinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Murat Bacalıkaya'nın cenazesi, törenden sonra baba ocağı Isparta'ya gönderildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi ELAZIĞ'DA MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİNİN DEVRİYELERİ SIKLAŞTI; SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI ELAZIĞ'DA MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİNİN DEVRİYELERİ SIKLAŞTI; SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:06 Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement