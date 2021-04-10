Kütahya'da beynini besleyen ana damarı tıkanan kadın anjiyo yapılarak sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kütahya'da pıhtılaşma nedeniyle beyninin sol tarafını besleyen ana damarı tıkanan kadın, anjiyo yapılarak sağlığına kavuştu.

Uşak'ta yaşayan Nurcan Y. (45), fenalaşınca yakınları tarafından kentteki hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tetkiklerde beyninin sol tarafını besleyen ana damarının pıhtı atması sonucu tıkandığı belirlenen kadın, KSBÜ Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çetiner ve ekibi tarafından acil ameliyata alındı.

Yaklaşık bir saat süren operasyonda anjiyo yoluyla beyne giden damardaki pıhtı etkisiz hale getirildi.

Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastayı kurtarmak için zamanla yarıştıklarını söyledi.

Ameliyatta uyguladıkları "mekanik trombektomi" yönteminin Türkiye'deki çok az merkezde uygulandığını belirten Korkmaz, "Son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle beyni besleyen damarlarda pıhtı atması sonucu tıkanmalar gerçekleşiyor. Uşak'tan gelen bu hastamızı ülkemizde çok az kullanılan bir yöntemle müdahale ettik. Ekibimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından hastamızın durumu iyiye gidiyor ve konuşmaya başladı. Şu anda kontrol altında tutuluyor. Yakın zamanda tamamen sağlığına kavuşarak normal hayata geri dönecek." diye konuştu.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu da başarılı operasyon gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.