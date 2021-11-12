Kütahya'da, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sürücülere tanıtıldı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

Çelik, Zafer Meydanı'ndaki etkinlikte sürücülere, İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kampanya hakkında sürücülere bilgi verdi.

Çelik, uygulama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyadaki en önemli risk alanlarından birinin trafik kazalarında meydana gelen can kayıpları olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2011 yılından itibaren trafik kazalarındaki can kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışma başlatıldığını hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, trafik kazalarındaki en temel enstrüman olan emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması için bir farkındalık etkinliği düzenliyoruz. Emniyet kemeri zaten yasalarla da zorunlu. Kütahyalı hemşerilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın en temel beklentimiz araca bindikleri andan itibaren, daha aracı çalıştırmadan emniyet kemerlerini takmaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleridir."

Bazı vatandaşların bazen, "sıkıyor", "bunaltıyor" veya "kısa mesafeye gidiyorum" gibi kendilerince bahanelerle emniyet kemeri takmaktan imtina ettiklerini de kaydeden Çelik, "Kendimize ve sevdiklerimize karşı sorumluluğumuz bir hareketle iniltili. O da araca biner binmez bir hareketle emniyet kemerimizi takmamız. Bu konuda hem kendimiz hassasiyet göstermeliyiz hem de çevremizdekileri uyarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yapılan uygulamaya Çelik'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve emniyet mensupları katıldı.