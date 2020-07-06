Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Emrah Ç, polis tarafından gözaltına alındı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Harun Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada Uslu, göğsünden bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta Emrah Ş. ile Harun Uslu (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kütahya 'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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