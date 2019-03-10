Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Kütahya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kepçe operatörü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kepçe operatörü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ceviz dikmek için Bahtılı köyü yakınlarında bulunan bir bahçeye giden kepçe operatörü Tuncay Türken (42), çukur açtığı sırada yandaki bahçenin duvarı yıkıldı.

Duvarı yıkılan bahçe sahibi V.T. (45) ile Türken arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Türken bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan Türken kurtarılamadı.

V.T, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Simav, Kütahya, Güncel
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