Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.


Durak Mahallesi'ndeki tekel bayisine müşteri olarak gelen Mehmet Akkaş (38) ile Muhammet K. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkaş'ı bıçakla yaralayan Muhammet K, olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Akkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Katil zanlısı Muhammet K. ise çevredeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mehmet Akkaş, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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