Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

22.12.2020 00:25
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından gizlendiği dairede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 22.00 sıralarından Dumlupınar Mahallesi Al Sokak üzerinde bir apartmanda meydan geldi. Apartman girişinde kanlar içinde yerde yatan R.Y.'yi görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler R.Y.'nin bıçakla yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan R.Y. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin K.U. olduğunu ve aynı apartmanın üçüncü katında gizlendiğini belirledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli K.U. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Dumlupınar, araştırma, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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