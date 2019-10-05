Son Dakika Haberleri: Kütahya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kütahya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Kütahya'da restoran çalışanı iki kişi, işten çıkarılan bir çalışanın arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kütahya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'da restoran çalışanı iki kişi, işten çıkarılan bir çalışanın arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir restorandan işten çıkarılan Y.Ü, (17) arkadaşı Y.Y. (17) ile birlikte iş yerine gelerek çalışanlar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden Y.Y, restoran çalışanlarından Bekir Bilgi ve Süleyman Gümüşay'ı bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilgi ve Gümüşsay, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen şüpheliler, Y.Y, Y.U. ve A.K.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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