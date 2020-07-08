Kütahya'da bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya Merkez İlçe, Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanlık alanda bin 280 kök kenevir bitkisi 10 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Merkez İlçe, Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanlık alanda bin 280 kök kenevir bitkisi 10 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Kütahya il merkezi, Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde tespit edilen 9 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliye ait evde ve merkeze bağlı Çubukiçi köyüne ait ormanlık alanda 6 ayrı noktada bin 280 kök Hint keneviri bitkisi, 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Şüpheliler tahkikat evraklarının tamamlanmasını müteakip mahkemeye sevk edildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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