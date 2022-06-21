İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde durdurulan M.S.Ç. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, T.Z.(39) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Durdurulan araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

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