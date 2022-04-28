Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi

28.04.2022 10:23
Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve 2 şarjör ile 4 ayrı aranması bulunan şahıs ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve 2 şarjör ile 4 ayrı aranması bulunan şahıs ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar esnasında İ.D.(29) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, O.K.(26) ve A.A.(30) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. A.A. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında Kasten Yaralama Suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 6 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve ele geçirilen bulgular gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Konya'da en pahalı drift Konya'da en pahalı drift TAKLA ATAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI TAKLA ATAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI

Ruhsatsız Silah, Tragger, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:23 HDP'li vekil Muazzez Orhan, terörist cenazesine katılmak istedi, izin verilmedi
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:10 Binanın çatısında temizlik yapan çocuğu görenler hayrete düştü! Canını hiçe saydı
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement