Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Kütahya- Eskişehir yolu üzerinde yapılan çalışmalar esnasında N.S.(50) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek 1 adet şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA
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