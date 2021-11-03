Kütahya'da bir evde bonzai madde ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da bir evde bonzai madde ele geçirildi

Kütahya'da polisin yaptığı aramada evinde uyuşturucu 255,55 gram bonzai maddesi ele geçirilen şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kütahya'da polisin yaptığı aramada evinde uyuşturucu 255,55 gram bonzai maddesi ele geçirilen şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan soruşturma yürütülen K. D. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada, 255,55 gram bonzai maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Firari şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.(EFE-) - KÜTAHYA

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