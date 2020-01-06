Kütahya'da bir evde iki ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da bir evde iki ceset bulundu - Son Dakika

Kütahya'da bir evde iki ceset bulundu

6 saat önce

Kütahya'da bir evde, karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu.

Kütahya'da bir evde iki ceset bulundu, System.String[]

Kütahya'da bir evde, karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu.

Mecidiye Mahallesi Dershane Sokağı'nda bir evde cesetler olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 50'li yaşlardaki biri kadın iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de sırt kısmında yanıklar bulunduğu öğrenildi.

Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, her iki kişinin de cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta
200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Son Dakika Haberleri
22:17 Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:16 Habur'da 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
22:15 Sarıyer'de aşırı rüzgar binanın çatısını uçurdu - Son Dakika
22:14 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika
22:12 Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:20:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da bir evde iki ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]