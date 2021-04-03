Kütahya'da bir hastanın kalbinin içindeki kitle organ durdurulmadan çıkarıldı - Son Dakika

Kütahya'da bir hastanın kalbinin içindeki kitle organ durdurulmadan çıkarıldı

03.04.2021 14:25
Kütahya'da bir hastanın kalbinin içindeki kitle organ durdurulmadan çıkarıldı, System.String[]

Kütahya'da bir kişinin kalbinin içindeki 3 santimetre boyutundaki kitle, kalp durdurulmadan çıkarıldı.

Kütahya'da bir kişinin kalbinin içindeki 3 santimetre boyutundaki kitle, kalp durdurulmadan çıkarıldı.

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 42 yaşındaki Veysel T'nin yapılan tetkiklerinde, kalbinde 3 santimetre boyutunda kitle olduğu tespit edildi.

Hazırlıkların ardından KSBÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Kardiyolog Dr. Fatih Kahraman, Doç. Dr. Ali İhsan Parlar, Dr. Öğr.Üyesi Sinan Erkul, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı'nın da olduğu ekip tarafından hasta ameliyata alındı.

Ameliyatı koordine eden Çekirdekçi, AA muhabirine, 4 saat süren operasyonda kalbin içindeki kitlenin hastanın organı çalışırken sıra dışı bir yöntemle çıkarıldığını söyledi.

Hastanın hızlı şekilde sağlığına kavuştuğunu belirten Çekirdekçi, şunları kaydetti:

"Hastamız yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda kirli kanın toplandığı kalbinin sağ kulakçığında yaklaşık 3 santimetre boyutuna kalbin kasılması ile hareket eden, kopması halinde ani ölüme neden olacağı bilinen bir kitle saptandı. Hastamızı acil şartlarda ameliyata aldık. Hastamız 1,5 yıl önce kalbindeki doğumsal delik nedeniyle açık kalp ameliyatı olmuştu. Geçirilmiş kalp ameliyatına bağlı yapışıklıklar nedeniyle, kalbe sağ göğüs boşluğundan ulaşmanın hızlı ve güvenli olacağına karar verdik. Kalp-akciğer pompa sistemi desteğinde ama kalbi durdurmadan sağ kulakçığı açarak kitleyi çıkardık."

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu da başarılı operasyon gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Evliya Çelebi, Kütahya, Fatih, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da bir hastanın kalbinin içindeki kitle organ durdurulmadan çıkarıldı - Son Dakika


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