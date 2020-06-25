Kütahya'da bir kadını 800 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da bir kadını 800 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, bir kadının 800 bin liralık altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, bir kadının 800 bin liralık altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Meydan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Dobur'u (67) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp "Emniyetten arıyoruz. Adınız kuyumcu soygununa karıştı. Gerçek soyguncuları yakalamak için elinizdeki altınları bize vereceksiniz ve biz de bu durumu düzelteceğiz" dedi.

Bunun üzerine evine gelen şüpheliyle bankaya giden Dobur, kiralık kasada bulunan 800 bin lira değerindeki altınlarını polis zannettiği şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının yakalanması için özel ekip kurarak çalışma başlattı.

Dobur'un ifadeleri doğrultusunda onlarca güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, zanlının Mehmet Emin D. (39) olduğunu belirleyerek izini sürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Kütahya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Nasıl dolandırıldığını gözyaşları içinde gazetecilere anlatan Dobur, "50 yıllık birikimin çalındı. Beni bu hallere düşüren kişi cezasını çeksin." dedi.

Bu arada, çalınan altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Meydan Mahallesi, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bir kadını 800 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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