Kütahya'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Çakırlar köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Salgını önleme tedbirleri kapsamında, Simav'a bağlı Yeşildere köyünün de 29 Mart'ta karantina altına alındığı hatırlatılarak bugünkü kararla Kütahya'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısının iki olduğu ifade edildi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.