Kütahya'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yüylük köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının görünmesi nedeniyle karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, bugünkü kararla Kütahya'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısının iki olduğu ifade edildi.
Öte yandan jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:42 Kaynak: AA
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