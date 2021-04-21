Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün süreyle Aslıhanlar köyünde karantina uygulaması başlatılmasına, istisnalar dışında karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köydemi pozitif vakaların artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

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