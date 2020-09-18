Kütahya'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Demirciören'de 14 gün karantina uygulaması başlatılmasına, buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Demirciören köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kütahya merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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