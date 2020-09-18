Kütahya'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Kütahya merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Demirciören köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Demirciören'de 14 gün karantina uygulaması başlatılmasına, buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:33 - Kaynak: AA
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