Kütahya'da bir köyde karantina uzatıldı - Son Dakika

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması bir köyde sonlandırıldı, bir köyde ise uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 17 Mayıs'ta Emet ve Şaphane ilçelerinde birer köyün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Emet'in Kabaklar köyündeki karantina tedbirinin kaldırıldığı duyurulan açıklamada, "Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde başlatılan karantina uygulaması, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta uzatıldı. İnceğiz köyünde tedbir amaçlı uzatılan karantina 7 Haziran saat 24.00'te sona erecek." ifadesine yer verildi.