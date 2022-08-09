Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köydeki bazı evlerde su baskını yaşanırken, sel nedeniyle bazı evlerin avlu duvarları ile köy mezarlığının duvarı hasar gördü.

Merkeze bağlı İhsaniye köyünde dolu ve sağanak etkili oldu.

Kütahya 'da bir köyde sağanak nedeniyle sel ve su baskını meydana geldi.

Kaynak: AA

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