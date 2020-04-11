Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

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Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı
6 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için 29 Mart'ta Yeşildere köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "14 gün karantinanın ardından Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için köydeki karantina uygulaması İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:42 Kaynak: AA
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