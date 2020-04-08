Kütahya'da bir köye daha karantina alındı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü de karantina altına alındı.



Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü bugün 8 Nisan 2020 itibarıyla karantina altına alındı.Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Simav'a bağlı Yeşildere köyü de 29 Mart'ta karantina altına alınmıştı. Böylelikle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kütahya'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 2 oldu" denildi. - KÜTAHYA