Kütahya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kütahya'da bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Güveççi Mahallesi'nde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.

Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "14 gün süreyle Güveççi Mahallesi'nde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına, Kovid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Karantina kararının ardından mahallenin girişlerinde jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.