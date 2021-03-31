Kütahya'da bir okulda Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Kütahya'da bir okulda Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi
31.03.2021 20:51
Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi.
Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesi'ndeki Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerde pozitif vakalar tespit edildiği belirtildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından durumun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle okulda bugün itibarıyla 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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