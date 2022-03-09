Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu

09.03.2022 08:53
Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsa ait çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsa ait çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Merkez Gaybiefendi Mahallesi'nde Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, N.B.Y. (32) isimli şahsa ait çanta içerisinden 1.36 gram metamfetamin, 0.28 gram esrar ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da bir şahsın çantasında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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