Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi

28.02.2022 11:14
Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan araçta bulunan bir şahsın üzerinde 80,34 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan araçta bulunan bir şahsın üzerinde 80,34 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir aracın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. İçerisinde 4 şahsın olduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, M.D.M. isimli şahsın üzerinde 8 paket halinde satışa hazır vaziyette 80.34 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 4 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapıldı. M.D.M. isimli şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılıp, adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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