Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

26.04.2022 21:38
Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesi Camidibi Sokak üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde M.E. (22) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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