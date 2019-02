Kütahya'da Bir Tesiste Sebze ve Meyveler Jeotermal Enerji ile Kurutuluyor

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'da, kent merkezinin ısınması, kaplıca turizmi ve seracılık sektöründe kullanılan jeotermal enerji, sebze ve meyve kurutma tesislerinde de kullanılmaya başlandı.Simav'ın Eynal Kaplıcaları bölgesinde, Ahmet Koç (66) tarafından kurulan yaş sebze ve meyve kurutma tesisi, aylık üretimini 100 ton'a çıkardı. Çalışan sayısının 45 kişiye ulaştığını söyleyen Koç, 7–8 senelik tesisin son iki yılda daha faal olduğunu ifade etti. Koç, "İlk önce 5 kişiyle başladık, şu anda 45 kişiye ulaştık. Simav'a bir istihdam sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. İşsizliğin fazla olduğu Simav'da, çalışan insanlarımız memnun. işe aldığımız insanların duasını alıyoruz, onlar da özveriyle çalışıyorlar, çalışmalarından memnunuz" dedi.Kurutma tesisi çalışanlarından Ümmiye Boğa, yaş meyvelerin yıkanıp soyulmasından sonra makineden geçirilerek fırına konulduğunu belirterek, kuruduktan sonra paketleme işlemini yaptıklarını söyledi. Her türlü meyveyi kuruttuklarını belirten işletme sahibi Ahmet Koç, "Şu anda portakal ve mandalina kurutuyoruz. Sezonuna göre kavun ve karpuz kurutuyoruz. Türkiye'de henüz kullanılmaya başlanılmayan karpuz kurutulmasını duyanlar şaşırıyor. Karpuz kurusu, bağlantılı firmamız tarafından yurt dışına ihraç ediliyor. Aralık ayında Rusya'da, eksi 20 derecedeki havada karpuz yeniliyor. Çalışmalarımız sırasında meyveye hiçbir katkı koymuyoruz, sadece suyunu alıyoruz. Fırınlarımıza meyveyi atıyoruz, 10–12 saat içinde suyunu alıyoruz ve kuru hale getiriliyor. 1 ile 1 buçuk yıl içinde tüketilmesi gerekiyor. Tüketilme süresi içinde bayatlama da olmuyor. İnsanlar eksi 20 derecede karpuz yiyebiliyor. Yaz aylarında ise artı 45 derecede portakal ve mandalina yiyebiliyor. İşimizin böyle güzellikleri var" dedi. Kurutma tesisi çalışanlarından Gülbahar Üçpınar, sıcak sulardan yararlanılarak portakal, mandalina kuruttuklarını ve çok yararlı bir iş yaptıklarını belirterek, çocukların bol bol portakal yemelerini tavsiye etti.The post Kütahya'da bir tesiste sebze ve meyveler jeotermal enerji ile kurutuluyor appeared first on Enerji Enstitüsü