Kütahya'da boşanmalar azaldı - Son Dakika
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Kütahya'da boşanmalar azaldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Boşanma İstatistikleri sonuçlarına göre; Kütahya'da boşanma sayısı 2018 yılında 999 iken, 2019 yılında yüzde 6,7 azalarak 932 olarak gerçekleşti.

Kütahya'da boşanmalar azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Boşanma İstatistikleri sonuçlarına göre; Kütahya'da boşanma sayısı 2018 yılında 999 iken, 2019 yılında yüzde 6,7 azalarak 932 olarak gerçekleşti.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın boşanma sayısı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesinde 7. Türkiye genelinde 30. il konumunda olduğunu belirtti.


Akyol," Kaba boşanma hızına bakılacak olursa, Kütahya binde 1,61 ile kaba boşanma hızı en yüksek olan iller arasında Ege bölgesinde sonuncu sırada, Türkiye genelinde ise 45. sıradadır.


Ege Bölgesi illeri arasında 2019 yılında en çok boşanma 12 bin 825 ile İzmir'de gerçekleşirken en az boşanma ise 864 ile Uşak'ta gerçekleşmiştir. Kaba boşanma hızı ise Ege Bölgesi'nde binde 2,53 olup Ege Bölgesi illeri arasında kaba boşanma hızı en yüksek olan il binde 2,95 ile İzmir, en düşük hıza sahip olan iller ise binde 1,61 ile Kütahya ve Afyonkarahisar'dır" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:19 Kaynak: İHA

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