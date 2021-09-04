KÜTAHYA'DA BURCU GÜNEŞ RÜZGARI - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde konser veren şarkıcı Burcu Güneş, hayranlarını coşturdu. Güneş, Yeni albüm çalışmaları tamamlandı. Doğru zamanı bekliyorum dedi.

Şarkıcı Burcu Güneş, Tavşanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güneş, şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Konserin ardından Güneş'e günün anısına hediye ve çiçek takdim edildi.

Konserin ardından gazetecilere konuşan Burcu Güneş, yeni albüm hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, Doğru zamanı bekliyorum. Her şeyin daha iyi gittiği, insanların keyifli olduğunu düşündüğüm, bir zamanda çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü biraz daha müziğe odaklanmalarını istiyorum. Biliyorsunuz artık single olarak veriyoruz. İnsanlar eskisi gibi albüm dinlemeye odaklanamıyor. O yüzden 2 yılda bir albüm çıkarma dönemleri kimsede kalmadı. Ama biz uzun zamandır single olarak giderken insanların doya doya dinleyebileceği bir proje çıkartmak istediğimiz için, ne kadar yıllar geçse de arşivlik işler isteniyor benden. O nedenle doğru zamanda çıkaracağız inşallah diye konuştu.