Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

28.05.2022 09:15
Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan 2 kişi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan 2 kişi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesi'nde H. H. Y. (38) isimli şahıs, arazide otlatmak amacıyla bıraktığı 9 büyükbaş hayvanından 1 büyükbaş hayvanının olmadığını, tüm aramalara rağmen bulamadığını ve çalınmış olabileceği ihbarında bulundu.

Olayla ilgili olarak Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari, saha araştırmaları ile alınan tanık ifadeleri ve yapılan teşhisler sonucunda, olay faillerinin O.E. (24), F.S.(20) ve İ.D. (18) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Tavşanlı ilçe Merkezinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan O. E. ve İ. D. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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