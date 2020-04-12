Kütahya?da caddeler ve pazar yerlerine sıkı denetim - Son Dakika

KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatarak 'sosyal mesafe' önlemleri aldı. Pazar yerlerinin giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alınırken, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde 15'er kişilik gruplar halinde giriş yapılmasına izin veriliyor.Sokağa çıkma yasağı olmayan Kütahya'da uzmanların 'evde kal' çağrılarına çok uyulmadığı gözlendi. Kütahya Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatarak 'sosyal mesafe' önlemleri aldı. Emniyet müdürlüğü personel sayısını artırarak bekçiler ve özel güvenlik görevlilerini de tedbirlere dahil ederek ilk olarak Cumhuriyet caddesi ve Saman pazarı mevkiini demir bariyerlerle kapatıp giriş çıkışları kontrollü bir şekilde yapmaya başladı. Aynı kapsamda semt pazarlarında giriş-çıkışı tek noktaya alan polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçirdikleri vatandaşları 15'er kişilik gruplar halinde alarak alışveriş yapmalarını sağladı. Emniyet müdürlüğü tedbirler kapsamında park ve bahçelerde özel güvenlik personelini görevlendirerek denetim altına aldı.