KÜTAHYA'DA ÇALDIKLARI 150 BİN LİRALIK ELBİSELERİ ISPARTA'DA SATARKEN YAKALANDILAR

KÜTAHYA'da bir tuhafiye dükkanından yaklaşık 150 bin lira değerinde elbise çalan 2 şüpheli, Isparta'da kurulan semt pazarında satış yaparken yakalandı. Şüphelilerin işyerinden elbise çalmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TOKİ Akkent Mahallesi Ak Sokak üzerindeki tuhafiye dükkanı sahibi K.V. (31), önceki sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu fark ederek polise haber verdi. İşyerinde yapılan incelemede 150 bin lira değerinde elbise çalındığı tespit edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaklaşık 90 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin S.A. (40) ve Z.A. (45) olduğu belirledi. Yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin Isparta'nın Yalvaç ilçesine gittiği anlaşıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda S.A. ve Z.A. çalıntı malzemeleri Yalvaç'ta kurulan semt pazarında satarken suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, çalıntı malzemeler işyeri sahibine teslim edildi. Şüphelilerin işyerinden hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.