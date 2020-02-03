Kütahya'da "Camiyi Seviyoruz Namaza Başlıyoruz Projesi" sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Camiyi Seviyoruz Namaza Başlıyoruz Projesi' sona erdi - Son Dakika

Kütahya'da "Camiyi Seviyoruz Namaza Başlıyoruz Projesi" sona erdi

12 dakika önce

Kütahya'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca yarıyıl tatili için başlatılan "Camiyi Seviyoruz Namaza Başlıyoruz Projesi" tamamlandı.

Kütahya'da

Kütahya'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca yarıyıl tatili için başlatılan "Camiyi Seviyoruz Namaza Başlıyoruz Projesi" tamamlandı.

30 Ağustos Mahallesi'ndeki 52 Evler Camisinde 18 Ocak-2 Şubat tarihlerinde uygulanan projenin kapanış programı yapıldı.


İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin amacının okula giden çocukların tatilde cami ile bağının kurulması olduğunu söyledi.

Çocukların proje ile namaza teşvik edildiğini belirten Hazırlar, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın camiyle hayatlarının baharında tanışmaları çok önemli. Bugün yaşadığım sevinci ifade etmekte zorlanıyorum. Gerek ebeveyn olarak gerek cami cemaati olarak nesillerimize namazı öğretmek hepimizin gayreti olması gerekiyor. Namazı öğretmek sadece anlatarak olmayacak, biz kendimiz de kılacağız. Bu anlamda burada güzel örnek teşkil eden her bir kardeşimize teşekkür ediyorum."

Hazırlar, projede emeği geçen cami imamı Feridun Ertuğrul ve müezzin kayyım Ahmet Altınbay'a teşekkür etti.


Programda öğrenciler tarafından sure, Hadisi Şerif ve ilahiler okundu.


Daha sonra İl Müftüsü Hazırlar, Müftü Yardımcısı Mehmet Arslaner, Mahalle Muhtarı Abdullah Yılmaz ve Cami Dernek Başkanı İbrahim Eroğlu, öğrencilere hediye verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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