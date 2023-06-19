Seyir halinde kullandığı araçtan canlı yayın açan genç kaza yaparak can verdi! - Son Dakika
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Seyir halinde kullandığı araçtan canlı yayın açan genç kaza yaparak can verdi!

19.06.2023 16:22

Kütahya'da canlı yayın yapan iki arkadaşın bulunduğu otomobil bariyerlere çarpıp, tarlaya uçtu. Kazada, İdris Demir hayatını kaybederken, arkadaşı Mustafa Pınar ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pınar'ın hayati tehlikesi sürüyor. Kazanın, canlı yayın yapan arkadaşların izleyicileri tarafından ihbar edildiği öğrenildi.

Kütahya''da sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaşın bulunduğu otomobil bariyerlere çarpıp, tarlaya uçtu. Kazada, İdris Demir (23) hayatını kaybederken, arkadaşı Mustafa Pınar (24) ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 12''nci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 43 UC 484 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada, araçtaki İdris Demir hayatını kaybetti, arkadaşı Mustafa Pınar ise ağır yaralandı. Mustafa Pınar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi''ne kaldırıldı. Pınar''ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

KAZAYI CANLI YAYINDA İZLEDİLER

İdris Demir''in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA
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İdris Demir, Kütahya, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Seyir halinde kullandığı araçtan canlı yayın açan genç kaza yaparak can verdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halinde kullandığı araçtan canlı yayın açan genç kaza yaparak can verdi! - Son Dakika
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