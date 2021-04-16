Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.

Kütahya 'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain bulunan zanlı tutuklandı.

Cengiz'in, "Cinsel partilerinden bıktık" sözlerini Avrupa basını şöyle yorumladı: Türkiye'de şaşırtıcı şeyler oluyor