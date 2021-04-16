Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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