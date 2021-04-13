Kütahya'da çantasında kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da el çantasında 407 gram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki Z.E'nin el çantasında yapılan aramada, 407 gram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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