Kütahya'da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

02.03.2022 16:12

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan ve çantasında uyuşturucu çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan ve çantasında uyuşturucu çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde D.D. (37) isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Şahsın içinde bulunduğu araç il girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Şahsın yapılan kontrollerinde çantasının içerisinde bulunan el kremi kutusu ve şampuan kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 14 parça halinde toplam 204,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D. mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
Kütahya'da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
Kütahya'da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
Kütahya'da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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