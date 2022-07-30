Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

30.07.2022 13:01
Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi Menderes Caddesinde H.T. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2.61 gram sentetik kannobinoid, bonzai diye tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Narkotik, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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