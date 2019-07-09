Son Dakika Haberleri: Kütahya'da çatı yangını
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Kütahya'da çatı yangını

18 dakika önce

Kütahya'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'da çatı yangını, System.String[]
Kütahya'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saray Mahallesi Gümüşeşik Sokağı'nda Emine Ölçer'e ait binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Bina sakinleri, polisler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:09 Kaynak: AA
İtfaiye, Kütahya, Saray, Güncel
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