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Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü

6 saat önce

Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdüKÜTAHYA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü

KÜTAHYA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada yangın tüm çatıyı sardı. Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına içeriden ve merdivenle çatıdan müdahale ederek kısa sürede diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü

Kütahya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:34 Kaynak: DHA
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