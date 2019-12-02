Son Dakika Haberleri: Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü
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Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü

6 saat önce

KÜTAHYA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü, System.String[]

KÜTAHYA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kent merkezinde İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler tüm çatıyı sardı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:52 Kaynak: DHA
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