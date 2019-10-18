Son Dakika Haberleri: Kütahya'da çaya fuel-oil döküldüğü iddiası
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Kütahya'da çaya fuel-oil döküldüğü iddiası

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir termik santralden akarsuya fuel-oil deşarj edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da çaya fuel-oil döküldüğü iddiası, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir termik santralden akarsuya fuel-oil deşarj edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından işletilen termik santralinden yakındaki Orhaneli Çayı'na fuel-oil döküldüğü iddialarına yönelik paylaşımlar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri harekete geçti.

Söz konusu işletmeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, ihmal neticesinde yakından geçen çaya fuel-oil deşarj edildiği belirlendi.

Bunun üzerine Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, termik santral hakkında soruşturma başlatıldı.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:11 Kaynak: AA
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