Kütahya'da çaya fuel-oil döküldüğü iddiası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir termik santralden akarsuya fuel-oil deşarj edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından işletilen termik santralinden yakındaki Orhaneli Çayı'na fuel-oil döküldüğü iddialarına yönelik paylaşımlar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri harekete geçti.

Söz konusu işletmeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, ihmal neticesinde yakından geçen çaya fuel-oil deşarj edildiği belirlendi.

Bunun üzerine Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, termik santral hakkında soruşturma başlatıldı.