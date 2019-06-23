Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 'Cazın Kartalları'ndan konser
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'da 'Cazın Kartalları'ndan konser

1 saat önce

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en seçkin birliklerinden biri olan 'Cazın Kartalları', Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Kütahya'da 'Cazın Kartalları'ndan konser, System.String[]
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en seçkin birliklerinden biri olan 'Cazın Kartalları', Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konser programına; Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile eşi Nuray Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkan, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bando Komutanı Binbaşı Tamer Kalfa yönetimindeki Cazın Kartalları Orkestrası ve solistleri Merve Karaca geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları İstanbul'da bulunan yabancı gözlemciler: 23 Haziran seçimi usulüne uygun gerçekleşti Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi Türkan Şoray ile Sibel Can 15 dakika kala oy kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 01:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 'Cazın Kartalları'ndan konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]