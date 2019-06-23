Kütahya'da 'Cazın Kartalları'ndan konser
1 saat önce
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en seçkin birliklerinden biri olan 'Cazın Kartalları', Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde konser verdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
'nın en seçkin birliklerinden biri olan 'Cazın Kartalları', Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde konser verdi.
Konser programına; Kütahya
Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade
Tuğgeneral Necati Gündüz ile eşi Nuray Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkan, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Bando Komutanı Binbaşı Tamer Kalfa yönetimindeki Cazın Kartalları Orkestrası ve solistleri Merve Karaca geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı. - KÜTAHYA
Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları
İstanbul'da bulunan yabancı gözlemciler: 23 Haziran seçimi usulüne uygun gerçekleşti
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
Türkan Şoray ile Sibel Can 15 dakika kala oy kullandı